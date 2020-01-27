На Донбассе накануне дня рождения погиб военный: имя и фото героя

Украина 26 января понесла тяжелые потери на Донбассе – погибли двое военных. Одним из них является 41-летний боец Евгений Щуренко, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода .

Военный погиб утром в воскресенье во время вражеского обстрела, сообщил работник "Книгу памяти павших за Украину" Святослав Смук в фейсбуке.

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Украинскому защитнику навсегда останется 41 год. Щуренко погиб накануне дня рождения, которое должен был отмечать сегодня, 27 января.

Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области. Сегодня ему бы исполнилось 42 года,

– пишет Смук.

Защитник был родом из города Килия в Одесской области.

Другим погибшим 26 января есть военный Антон Хоба с Сумщины. 28-летний боец получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела.

Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников.

Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне; Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра; Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода; Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде; Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко; Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр; Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания; Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули; Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала