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      На Донбассе накануне дня рождения погиб военный: имя и фото героя

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      На Донбассе погиб украинский военный Евгений Щуренко / Колаж 24 канала

      Украина 26 января понесла тяжелые потери на Донбассе – погибли двое военных. Одним из них является 41-летний боец Евгений Щуренко, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода .

      Военный погиб утром в воскресенье во время вражеского обстрела, сообщил работник "Книгу памяти павших за Украину" Святослав Смук в фейсбуке.

      К теме: Потери на Донбассе: Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных

      Украинскому защитнику навсегда останется 41 год. Щуренко погиб накануне дня рождения, которое должен был отмечать сегодня, 27 января.

      Солдат, механик-водитель 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января, во время утреннего обстрела позиций ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области. Сегодня ему бы исполнилось 42 года,
      – пишет Смук.

      Защитник был родом из города Килия в Одесской области.

       

      Другим погибшим 26 января есть военный Антон Хоба с Сумщины. 28-летний боец получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела.

      Всего с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 11 защитников.

      Кто еще погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания;
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули;
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Одессы
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