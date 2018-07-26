На Харьковщине трое злоумышленников в масках "Шрека" обобрали ювелирный магазин

25 июля в поселке Донец Балаклейского района Харьковской области трое неизвестных ворвались в ювелирный магазин и, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, украли драгоценности и 17 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-центр Нацполиции Харьковщины.

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Трое неизвестных в масках ворвались в ювелирный магазин и под угрозой применения в отношении продавщицы предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями на сумму 300 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле "Volkswagen Golf III". Для розыска злоумышленников правоохранители ввели оперативный план "Сирена".

Сейчас полицейские проводят комплексные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Известно, что правонарушители прикрывали свое лицо масками героя мультфильма – "Шрека".

По словам правоохранителей, злоумышленникам, которые совершили разбойное нападение, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.