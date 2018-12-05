На Киевщине обокрали дом родителей заместителя генпрокурора
На Киевщине злоумышленники обокрали дом родителей заместителя генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Евгения Енина. Инцидент произошел в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции Киевской области.
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Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и похитили из их квартиры ювелирные украшения и деньги. Когда злоумышленники находились в доме, домой как раз вернулся его хозяин. Увидев его, злоумышленники сразу убежали.
По данному факту полиция открыла дело.
Источник: 24 Канал
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