На Киевщине обокрали дом родителей заместителя генпрокурора

На Киевщине злоумышленники обокрали дом родителей заместителя генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Евгения Енина. Инцидент произошел в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции Киевской области.

Читайте также: Под Киевом неизвестные из ружья обстреляли авто мэра, – СМИ

Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и похитили из их квартиры ювелирные украшения и деньги. Когда злоумышленники находились в доме, домой как раз вернулся его хозяин. Увидев его, злоумышленники сразу убежали.

По данному факту полиция открыла дело.