На Львовщине во время учебных стрельб резервист подстрелил военнослужащего

В субботу, 8 декабря, во время учебных стрельб на Яворовском полигоне на Львовщине, резервист из автомата ранил военнослужащего.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

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21-летнего военного госпитализировали с огнестрельным ранением в военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове.

При каких обстоятельствах 35-летний резервист выстрелил из автомата АК – сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовало этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна и 24 моряков.



После этого Украина привела Вооруженные Силы в полную боевую готовность. 3 декабря Министерство обороны Украины начало мобилизацию резервистов первой очереди – мужчин до 40 лет, прошедших соответствующую боевую подготовку. Комментируя мобилизацию резервистов, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные Силы Украины не имеют проблем с комплектацией воинских частей и учебных центров в ходе сборов резервистов. Количество желающих служить в украинской армии превышает потребность в три раза.



Военное положение ввели в 10-ти областях Украины

