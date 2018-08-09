На матче Лиги Европы помощнику арбитра разбили голову банкой пива: фото
В Австрии во время матча между "Штурмом" из Граца против греческого АЕКа из Ларнаки в квалификации Лиги Европы пришлось прервать игру. Все из-за травмы головы помощника арбитра.
Когда хозяева уступали 0:2, на 77 минуте с трибуны в сторону помощника арбитра полетела банка пива. которая разбила ему голову. Сразу после этого главный судья матча остановил игру и удалил команды с поля.
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Однако впоследствии матч возобновили. "Штурм" в итоге уступил 0:2.
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Источник: 24 Канал
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