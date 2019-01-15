На сколько выросла пенсия в Украине за 2018 год

1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 гривны. Это на 165,66 гривны больше, если сравнивать с данными по состоянию на 1 января 2018 года.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины

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Также в ведомстве отметили, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,47 миллиона человек.

В то же время, по данным фонда, размер минимальной пенсии составляет 1497 гривен.

Согласно закону о государственном бюджете, в декабре 2019 года минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1624 грн.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что масштабный перерасчет пенсий в Украине начнется 1 марта 2019 года.

КАК ВНЕДРЯЕТСЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: