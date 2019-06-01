Наблюдатели показали вооружение боевиков возле жилых домов в Донецкой области: видео

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи жилых домов. Наблюдатели продолжают мониторить ситуацию.

Наблюдатели ОБСЕ сняли это с помощью беспилотников и опубликовали видео на странице миссии в Twitter.

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Последствия произвола боевиков беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Чигари и Пикузы, что в Донецкой области.

Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях,

– отметили в миссии.

Отметим, специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавил экс-заместитель госсекретаря министерства иностранных дел Турции Яшар Халит Чевик. С 2012 по 2016 годы он также был постоянным представителем Турции в ООН.