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      Наблюдатели показали вооружение боевиков возле жилых домов в Донецкой области: видео

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      ОБСЕ увидела вооружение возле гражданских зданий в Донецкой области
      ОБСЕ увидела вооружение возле гражданских зданий в Донецкой области / Скриншот с видео

      Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи жилых домов. Наблюдатели продолжают мониторить ситуацию.

      Наблюдатели ОБСЕ сняли это с помощью беспилотников и опубликовали видео на странице миссии в Twitter.

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      Последствия произвола боевиков беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Чигари и Пикузы, что в Донецкой области.

      Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения. Видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ рассказывают о последствиях,
      – отметили в миссии.

      Отметим, специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавил экс-заместитель госсекретаря министерства иностранных дел Турции Яшар Халит Чевик. С 2012 по 2016 годы он также был постоянным представителем Турции в ООН.

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оружие ОБСЕ
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