Спостерігачі показали озброєння бойовиків біля житлових будинків на Донеччині: відео

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі продовжують розміщувати важке озброєння поблизу житлових будинків. Спостерігачі продовжують моніторити ситуацію.

Спостерігачі ОБСЄ зафільмували це з допомогою безпілотників т опублікували відео на сторінці місії у Twitter.

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Наслідки свавілля бойовиків безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу Чигарів та Пікуз, що на Донеччині.

Військові позиції та важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотніх літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки,

– зазначили у місії.

Зазначимо, спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолив екс-заступник держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Яшар Халіт Чевік. З 2012 по 2016 роки він також був постійним представником Туреччини в ООН.