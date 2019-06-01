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      Спостерігачі показали озброєння бойовиків біля житлових будинків на Донеччині: відео

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      ОБСЄ побачила озброєння біля цивільних будинків на Донеччині
      ОБСЄ побачила озброєння біля цивільних будинків на Донеччині / Скріншот із відео

      Проросійські бойовики на окупованому Донбасі продовжують розміщувати важке озброєння поблизу житлових будинків. Спостерігачі продовжують моніторити ситуацію.

      Спостерігачі ОБСЄ зафільмували це з допомогою безпілотників т опублікували відео на сторінці місії у Twitter.

      Читайте також: Законне вторгнення на Донбас: в ОБСЄ попередили про цинічний план Путіна

      Наслідки свавілля бойовиків безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу Чигарів та Пікуз, що на Донеччині.

      Військові позиції та важке озброєння продовжують розміщувати поблизу будинків цивільного населення. Відеоматеріали з безпілотніх літальних апаратів (БПЛА) СММ ОБСЄ розповідають про наслідки,
      – зазначили у місії.

      Зазначимо, спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолив екс-заступник держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Яшар Халіт Чевік. З 2012 по 2016 роки він також був постійним представником Туреччини в ООН. 


      що ще розповідають спостерігачі:
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      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Зброя
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