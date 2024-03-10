Остановили 2 колонны российской техники: мощное видео боя нацгвардейцев с оккупантами

Сейчас на нескольких направлениях фронта идут адские бои. На Юге бойцы Нацгвардии сумели отбить вражеское наступление.

На южном направлении враг в очередной раз попытался вклиниться в украинскую оборону. Впрочем, получил мощного леща от бригады нацгвардейцев. Об очередном подвиге защитников рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко и поделился впечатляющим видео.

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Как нацгвардейцы остановили оккупантов

По словам Пивненко, на позиции гвардейцев надвигались аж две колонны российской техники. Об этом военных заранее предупредила аэросведка бригады НГУ "Спартан".

Сначала оккупантов "поприветствовала" украинская артиллерия. Точными ударами она заставила противника снизить темп атаки. В это время в воздух поднялись наши дроны.

Как следствие – 2 единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов и еще 2 единицы были уничтожены с помощью артиллерии. Личный состав противника был ликвидирован.

Нацгвардейцы остановили российский штурм благодаря удачному взаимодействию подразделений 3 бригады оперативного назначения "Спартан", отметил Пивненко.

Бой нацгвардейцев и оккупантов на Юге: видео Александр Пивненко

Какова ситуация на Юге

Только за минувшие сутки украинские силы ликвидировали 900 оккупантов , уничтожили 19 вражеских танков, 27 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 6 спецтехники и 3 РСЗО.

По словам командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, на южном направлении за сутки произошло 54 боевых столкновения. Потери врага именно здесь составили 310 человек, в вооружении и военной технике – 65 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 12 танков, 17 боевых бронемашин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 28 автомобилей, 1 единица спецтехники и тому подобное.

Известно, что противник пытался наступать на Ореховском направлении. Здесь россияне совершили 8 атак в районах восточнее Левадного, Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Какие населенные пункты оккупанты штурмуют больше всего