"Солнцепек" больше не печет: нацгвардейцы уничтожили техники на десятки миллионов долларов
Источник:Игорь Клименко
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о работе НГУ на фронте. По его словам, бойцы работают слаженно и показывают результат.
Чем активнее боевые действия – тем больше пленных. По крайней мере, это справедливо в отношении Авдеевского направления, где город штурмуют и зеки, и хорошо обученная регулярная армия.
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Как воюют нацгвардейцы
Слаженная работа как бойцов, так и их командиров – всегда дает результат. Наши воины Национальной гвардии это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику в тонны металлолома,
– написал Клименко.
Глава МВД подчеркнул, что количество уничтоженной техники исчисляется десятками миллионов долларов.
Сколько техники уничтожили бойцы Нацгвардии за неделю:
- 8 танков;
- 5 бронетранспортеров;
- 10 боевых бронированных машин;
- 31 вражескую машину;
- 5 складов боекомплекта;
- 51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.
А еще Нацгвардия поразила огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк" – россияне считают ее своим самым страшным оружием.
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"Также мобильные огневые группы Нацгвардии в течение прошлых нескольких дней сбили 5 БпЛА Shahed: над Одессой и Харьковом. Это сохраненные жизни украинцев, это уцелевшие дома и улицы наших городов. Наши герои будут и в дальнейшем защищать землю и небо Украины. Пока последний оккупант не покинет нашу страну", – подытожил Игорь Клименко.Важно! Об успехах Сил обороны на левом берегу Днепра читайте здесь.