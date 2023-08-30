Россия начала псевдовыборы на оккупированных территориях: кого выдвинула в кандидаты

30 августа началось досрочное так называемое "голосование" на временно оккупированных территориях. 62% кандидатов – граждане России, не имеющие отношения даже к коллаборантам.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. Таким образом, россияне хотят полностью поставить на руководящие должности своих людей.

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Сколько будет идти голосование

Голосование на временно оккупированных территориях будет продолжаться с 30 августа по 7 сентября. В России приняли так называемое положение, "позволяющее" голосовать на досрочных выборах.

"Это происходит так: один член оккупационной комиссии в сопровождении 4 росгвардейцев обходят общественные места, придомовые территории и заставляют людей голосовать", – рассказал Лисянский.

Для депортированных украинцев, которые находятся на территории России, сделали так называемые экстерриториальные участки. Но голоса будут засчитываться якобы с временно оккупированных территорий.

"Таким образом, они будут пытаться показать, что там живет большое количество людей", – пояснил правозащитник.

Уже 8, 9 и 10 сентября российские оккупанты проведут основной избирательный пул. Но важно, кто является кандидатами в избирательных списках.

Кто кандидаты

Россияне задействовали 9 229 кандидатов для псевдовыборов. 62% из них – граждане России, не проживавшие на временно оккупированных территориях и даже не имеющие никакого отношения к коллаборантам. Таким образом, все эти так называемые советы будут сформированы исключительно из россиян.

Коллаборантов они оставляют как обслуживающий персонал на оккупированных территориях. Все оккупационные органы власти россияне полностью взяли под свой контроль,

– добавил Павел Лисянский.

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