Начальника Миргородского РВА задержали по подозрению в получении взятки

Начальник Миргородской районной военной администрации был задержан по подозрению в получении взятки.

Соответствующую информацию на своей странице в социальной сети телеграмм опубликовал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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По его словам, больше деталей он не может поведать, ведь это прерогатива правоохранительных органов.

Областная военная администрация сотрудничает со стражами порядка, чтобы установить все обстоятельства. Мы со своей стороны уже готовим документы на увольнение начальника РВА,

– сообщил Дмитрий Лунин.

"В очередной раз предупреждаю всех: в исполнительной власти Полтавщины не место коррупционерам. Взяточничество во время войны – это еще большее преступление", – добавил Лунин.

Какие известны последние случаи взяток

Прокуроры САП и детективы НАБУ 16 апреля поймали с поличным чиновников СБУ и Нацполиции в Ивано-Франковской области . Речь идет о получении взятки в размере 24 тысяч долларов. Досудебное расследование этого дела свидетельствует, что представители СБУ и Нацполиции требовали средства за "воздействие на судей при избрании меры пресечения".

Заместителя начальника дистанции пути Львовской железной дороги поймали на взятке 24 тысячи гривен. "Полетели" с работы и несколько других чиновников. Об этом написал председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. Он отметил, что у компании – нулевая толерантность к коррупции.

Житель Жмеринки предлагал 2 тысячи долларов во избежание мобилизации. Теперь его ожидает уголовная ответственность за уклонение от призыва в армию.

Правоохранители Виннитчины задержали двух мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу . По данным Нацполиции, они предлагали взятку офицеру пограничного отряда с целью незаконного пересечения границы. Это произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев-Подольского пограничного отряда.

36-летний житель Киевщины планировал незаконно пересечь украинско-молдавскую границу через пункт пропуска "Мамалыга". Мужчина даже решил подкупить военнослужащих – взятка составляла 3 тысячи долларов.

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