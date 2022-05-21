Відповідну інформацію на своїй сторінці у соціальній мережі телеграм опублікував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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За його словами, більше деталей він не може розповісти, адже це прерогатива правоохоронних органів.

Обласна військова адміністрація співпрацює з правоохоронцями, щоб встановити всі обставини. Ми зі свого боку вже готуємо документи на звільнення начальника РВА,

– повідомив Дмитро Лунін.

"Вчергове попереджаю всіх: у виконавчій владі Полтавщини не місце корупціонерам. Хабарництво під час війни – це ще більший злочин", – додав Лунін.

Які відомі останні випадки хабарів

Прокурори САП та детективи НАБУ 16 квітня спіймали на гарячому посадовців СБУ та Нацполіції в Івано-Франківській області. Мовиться про отримання хабаря у розмірі 24 тисячі доларів. Досудове розслідування цієї справи свідчить, що представники СБУ та Нацполіції вимагали кошти за "вплив на суддів при обранні запобіжного заходу".

Заступника начальника дистанції колії Львівської залізниці впіймали на хабарі 24 тисячі гривень. "Полетіли" з роботи і кілька інших посадовців. Про це написав голова правління Укрзалізниці Олександра Камишін. Він зазначив, що у компанії – нульова толерантність до корупції.

Мешканець Жмеринки пропонував 2 тисячі доларів, щоб уникнути мобілізації. Тепер на нього очікує кримінальна відповідальність за ухилення від призову до війська.

Правоохоронці Вінниччини затримали двох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. За даними Нацполіції, вони пропонували хабар офіцеру прикордонного загону з метою незаконного перетину кордону. Це трапилось у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону.

36-річний житель Київщини планував незаконно перетнути українсько-молдовський кордон через пункт пропуску "Мамалига". Чоловік навіть вирішив підкупити військовослужбовців – хабар складав 3 тисячі доларів.

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