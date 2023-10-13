Обещал без "головной боли": начальник таможенного поста "аэропорт Одесса" погорел на взятке
Источник:Государственное бюро расследований
Начальник таможенного поста "Международный аэропорт "Одесса" и его заместитель решили подзаработать на оформлении импортных товаров. Теперь обоим грозит 10 лет тюрьмы.
На сегодня начальнику таможенного моста "аэропорт Одесса" и его подчиненному уже сообщили о подозрении в получении взятки.
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Что известно следователям
Правоохранители выяснили, что должностные лица Одесской таможни требовали деньги у предпринимателей, которые хотели оформить импортные товары. Злоумышленники обещали не создавать искусственные препятствия для растаможки продукции, если им предоставят определенную сумму средств. Так, они "просили" по 200 долларов США от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели все разрешительные документы.
Следователям удалось зафиксировать несколько таких фактов получения взятки на общую сумму 2,4 тысячи долларов США.
Чиновников таможни задержали при получении незаконных средств от одного брокера. Предприниматель обратился к таможенникам по вопросу уточнить процедуру таможенного оформления в условиях введенного в Украине военного положения. Те в свою очередь потребовали деньги за быстрое и "беспроблемное" оформление товаров.
Чиновники таможни "погорели" на "грязных" средствах / Фото ДБР
Другие случаи взяточничества на таможнях Украины: что известно
- Ранее в Одесской области разоблачили старшего государственного инспектора таможенного поста "Белгород-Днестровский". Таможенник требовал "отката" до 3% от общей суммы валюты, которую без декларирования завозили на таможенную территорию Украины. За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный "трафик".
- БЕБ провело обыски в головном офисе Львовской таможни во Львове. Их производили по фактам беспошлинного ввоза техники на 40 миллионов гривен.
- Весной правоохранители разоблачили руководство Житомирской таможни. Они потребовали от местных бизнесменов взятки, а взамен обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками. Также злоумышленники предлагали незаконные услуги по сокрытию товара от таможенного контроля и замене номенклатуры. Цены на эти "услуги" таможенников колебались – от 200 гривен до 400 долларов.
- Ранее на Львовщине бывшего главного инспектора таможенного поста суд признал виновным во взяточничестве, но освободил от наказания по истечении сроков давности. Следствие установило, что таможенник принимал взятки за беспрепятственный ввоз в Украину бытовой техники. Общая сумма задокументированных взяток составила 500 долларов.