Начиная с Палестины, – Климкин прогнозирует новые всплески насилия из-за действий "Талибана"

Ситуация в Афганистане, где террористы "Талибана" захватили власть может изменить геополитическую ситуацию в мире. Также она повлияет на настроения в мусульманском мире.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, сейчас у талибов не просто победа, а целая история успеха.

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Что может происходить в мире

По словам Климкина, в ближайшее время мир ожидает много необычных событий. В частности, некоторые могут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.

Я ожидаю, что сейчас будут новые всплески: начиная от Палестины и заканчивая Сахелем, и очень непростые с точки зрения противостояния,

– заявил эксминистр.

Это может перезагрузить мусульманский мир и добавить его представителям уверенности в своих действиях. Климкин заметил, что совершенно новая геополитическая игра в мире появится уже в 2021 году.

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Экс-министр также не исключает всплесков гибридной или военной активности со стороны России в ближайшее время.

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