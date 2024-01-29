Сийярто ответил, начнет ли Венгрия поставлять оружие Украине
Украина и Венгрия налаживают отношения. 29 января в Ужгороде побывал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на брифинге стороны сделали несколько важных заявлений. Каких именно – читайте на 24 Канале.
Считалось, что приезд Сийярто в Ужгород имеет подготовительное значение перед предстоящей встречей Зеленского и Орбана. Но по результатам брифинга видно, что стороны не тратят время зря и уже урегулируют определенные вопросы еще до диалога лидеров.
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Дождется ли наше государство военной помощи от Будапешта
Вы знаете венгерскую точку зрения. Украина стремилась бы к более амбициозной точке зрения, но я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Но мы никогда ни разу не отказали гражданину Украины, когда нас просили о помощи. Каждому гражданину Украины, нуждающемуся в помощи, Венгрия готова помогать и по сей день. Гуманитарное направление мы продолжаем,
– сказал Сийярто.
Следовательно, страна ограничится только гуманитарной помощью, а в отношении военной поддержки помощи ждать не приходится.
Другие заявления Сийярто в Ужгороде
- Он и его коллега Дмитрий Кулеба высказались о том, что хотят решить вопрос относительно национальных меньшинств. Украина предложила Венгрии прислать список волнующих ее вопросов. Венгрия направила их, список насчитывает 11 пунктов.
- Киев рассмотрит их, создадут специальную комиссию. Она будет работать под эгидой МИД обеих стран и уже через 10 дней даст первые результаты.
- Еще министр иностранных дел Венгрии заявил: просит, чтобы венгерскому нацменьшинству в Украине вернули те права, которые были у них до 2015 года.
- Впрочем, Сийярто избежал прямого ответа на вопрос относительно того, разблокирует ли Венгрия пакет помощи на 50 миллиардов евро. По его словам, это будут обсуждать в Брюсселе.