В НАТО оценили способность России начать очередное наступление

НАТО считает, что России не хватает военных для начала масштабного наступления в Украине. Такая же история с боеприпасами.

По словам неназванного чиновника Альянса, для того чтобы начать большое наступление, Россия должна получить значительные дополнительные поставки боеприпасов из других стран, кроме тех, что уже есть.

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НАТО оценило боеспособность россиян

Чиновник НАТО предполагает, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще в течение трех или четырех лет.

То, что мы видим сегодня, – это, по-прежнему, очень высокие российские потери. Россия пытается отвоевать территорию,

– акцентировал представитель Альянса.

Чиновник добавил, что Украина нуждается во времени для накопления боеприпасов и личного состава, необходимых для проведения масштабных контрнаступательных операций.

Мы видели, как оборона Украины уже значительно улучшилась,

– отметил чиновник на условиях анонимности.

Чиновник сообщил, что Россия несет значительные потери на поле боя и имеет трудности с достижением даже небольших территориальных достижений. Недостаток военных и боеприпасов мешает России начать большое наступление.

По словам чиновника НАТО, Китай продолжает поставлять "важные компоненты" для беспилотников, ракет России и в целом оборонной промышленности Кремля.

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Вспомним, что на днях в Вашингтоне начался саммит НАТО. Президент Джо Байден уже заявил, что верит в Украину и ее способность остановить Путина.