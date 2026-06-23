Нацполиция задержала второго участника громкого покушения на убийство высокопоставленного сотрудника ГУР

Задержанный выступал посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем задания. Мужчине пообещали 100 000 долларов вознаграждения за совершение преступления.

19 июня суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Национальная полиция.

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Что известно о покушении?

Национальная полиция разоблачила еще одного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины, который также является заместителем председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными – Андрея Юсова. Следствие установило, что убийство чиновника могло готовиться под кураторством представителей России.

Задержанный оказался 34-летним бывшим военным. Он выступал посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем убийства. В начале 2026 года он получил предложение найти исполнителя для совершения преступления. Заказчик пообещал лично ему 100 000 долларов США за успешно выполненное задание.

После этого подозреваемый начал искать исполнителя. Мужчина предложил своему знакомому и передал ему контакты заказчика для дальнейшего общения. С февраля по июнь 2026 года посредник систематически подстрекал своего приятеля к совершению преступления.

Посредника задержали 18 июня. ГУР установило, что заказчик успел перечислить 22 000 долларов США в качестве аванса на криптокошелек для подготовки преступления. Кроме того, задержанный получил подробные сведения о потерпевшем, его образе жизни и распорядке дня.

Что известно о покушении на Андрея Юсова?

Ранее, 8 июня, полиция задержала 38-летнего жителя Киева, которого завербовали представители России. Ему также пообещали 100 000 долларов за ликвидацию одного из руководителей структурного подразделения ГУР МО Украины. Часть суммы, а именно 10 000 долларов, он получил в качестве аванса.

Андрей Юсов впоследствии прокомментировал раскрытие очередной попытки покушения на свою жизнь. Представитель ГУР подчеркнул, что Россия продолжает использовать террористические методы, а её мишенью может стать любой украинец.