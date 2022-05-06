Над Днепропетровщиной ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник
Источник:Валентин Резниченко
В небе над Днепропетровщиной был сбит еще один вражеский беспилотник. В области пока относительно спокойно.
Об этом 6 мая сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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"6 мая. 12:39. Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – написал Резниченко.
Как прошла ночь на Днепропетровщине
В целом ночь 6 мая на Днепропетровщине прошла неспокойно. Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы.
Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую общины. Попали по двум селам. К счастью, никто не пострадал.
В Покровской общине зафиксировали "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело.
Потери врага по состоянию на 6 мая
Генеральный штаб опубликовал данные о потерях врага за период с 24 февраля по 6 мая 2022 года. Самый многочисленный урон российским оккупантам за сутки 6 мая удалось нанести на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.
Итак, потери врага таковы:
- личного состава – 24 900 человек;
- танков – 1110 единиц;
- боевых бронированных машин – 2686 единиц;
- артиллерийских систем – 502 единицы;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов/вертолетов – 199 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;
- кораблей/катеров – 11 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 90 единиц.
Успехи ВСУ за последние два дня
Под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв". Стоимость одного такого составляет 3 – 4 миллиона долларов.
В Генштабе сообщили, что в Купянске российские оккупанты устроили себе госпиталь. По предварительным данным, там находятся до 300 раненых.
В зоне ООС ВСУ отбили 11 атак врага. За сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники, 5 единиц автомобильной техники врага.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила не менее 15 вражеских воздушных целей: 14 – беспилотников типа "Орлан", 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.
В Запорожье наши защитники уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".
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