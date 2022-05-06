Над Днепропетровщиной ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник

В небе над Днепропетровщиной был сбит еще один вражеский беспилотник. В области пока относительно спокойно.

Об этом 6 мая сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"6 мая. 12:39. Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – написал Резниченко.

Как прошла ночь на Днепропетровщине

В целом ночь 6 мая на Днепропетровщине прошла неспокойно. Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы.

Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую общины. Попали по двум селам. К счастью, никто не пострадал.

В Покровской общине зафиксировали "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело.

Потери врага по состоянию на 6 мая

Генеральный штаб опубликовал данные о потерях врага за период с 24 февраля по 6 мая 2022 года. Самый многочисленный урон российским оккупантам за сутки 6 мая удалось нанести на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.

Итак, потери врага таковы:

личного состава – 24 900 человек;

танков – 1110 единиц;

боевых бронированных машин – 2686 единиц;

артиллерийских систем – 502 единицы;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов/вертолетов – 199 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;

кораблей/катеров – 11 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Успехи ВСУ за последние два дня

Под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв". Стоимость одного такого составляет 3 – 4 миллиона долларов.

В Генштабе сообщили, что в Купянске российские оккупанты устроили себе госпиталь. По предварительным данным, там находятся до 300 раненых.

В зоне ООС ВСУ отбили 11 атак врага. За сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники, 5 единиц автомобильной техники врага.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила не менее 15 вражеских воздушных целей: 14 – беспилотников типа "Орлан", 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.

В Запорожье наши защитники уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".

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