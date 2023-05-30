Над Киевом сбили более 2 десятков дронов: в КМВА рассказали первые детали о ночной атаке

Россия в ночь на 30 мая снова атаковала Киев. В этот раз враги запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед".

Согласно данным КМВА, более двух десятков беспилотников над столицей сбили наши военные. К сожалению, есть раненые и жертва.

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Что известно об атаке на Киев

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов. (Окончательные данные – в отчетах Генштаба и Воздушных Сил),

– рассказали в КМВА.

Там отметили, что оккупанты за последние 24 часа совершили уже 3 нападения. Более того, Россия постоянно меняет оружие для атаки. В частности:

после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, применили исключительно дроны;

эта воздушная атака – 17 с начала месяца;

ее враг совершил исключительно баражирующими боеприпасами Shahed.

Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа!

– заявили в КМВА.

Стоит отметить, что тревога в Киеве продолжалась с 1:35 по 4:46 30 мая, то есть ночью, когда большинство людей спят.

Какие последствия атаки россиян по Киеву

По состоянию на 5:05 30 мая в КМВА уточняют информацию о последствиях атаки на Киев. Предварительно известно, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:

в Голосеевском – обломки упали на многоэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар на последних двух этажах. Более 20 человек эвакуировали. Предварительно, один человек погиб, три человека – травмированы. Могут быть разрушены перекрытия между этажами. Под возможными завалами ищут людей;

– обломки упали на многоэтажный жилой дом, там вспыхнул пожар на последних двух этажах. Более 20 человек эвакуировали. Предварительно, один человек погиб, три человека – травмированы. Могут быть разрушены перекрытия между этажами. Под возможными завалами ищут людей; в Печерском районе – обломки повредили автомобили;

районе – обломки повредили автомобили; в Дарницком районе – в результате падения обломков загорелся частный дом, повреждены припаркованные машины;

районе – в результате падения обломков загорелся частный дом, повреждены припаркованные машины; в Днепровском районе – горящие обломки упали на зеленую зону;

районе – горящие обломки упали на зеленую зону; в Подольском – на нежилую застройку;

– на нежилую застройку; в Святошинском районе – на территорию одного из предприятий.

В Киевской городской военной администрации объяснили, что данные постоянно уточняются, на местах работают соответствующие службы.

Атака на Киев: коротко