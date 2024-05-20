В небе над Криворожским районом сбили ракету
Источник:Николай Лукашук
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Днем 20 мая вражескую ракету удалось сбить в Криворожском районе.
В частности, оккупанты также нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Впоследствии глава местной ОВА Андрей Райкович сообщил, что, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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В Криворожском районе сбили ракету
Днем российские войска в очередной раз выпустили по территории Украины ракету. К счастью, ее удалось утилизировать в Криворожском районе.
"Минус" вражеская ракета над областью! Ее сбили в Криворожском районе наши защитники неба,
– написал Николай Лукашук.
Он также добавил, что к отражению атаки было привлечено ПвК "Восток".
Что известно о ПвК "Восток"
Основными задачами Воздушного командования "Восток" является охрана государственной границы в воздушном пространстве и надежная защита административных центров, крупных промышленных и экономических областей, объектов Днепровского каскада гидроэлектростанций, Запорожской атомной электростанции, а также важных транспортных маршрутов и военных объектов в Восточной и Юго-Восточной Украине.
Оккупанты ударили по базе отдыха под Харьковом: коротко
- В Харьковской области 19 мая село Черкасская Лозовая подверглось атаке со стороны российской армии. По состоянию на 20 мая количество погибших возросло до 7, ранены 28 человек. Среди пострадавших есть 8-летний ребенок, а среди погибших – женщина, которая на тот момент была на седьмом месяце беременности.
- По предварительной информации первый удар был нанесен около 11:00. Уже через 10 минут оккупанты нанесли второй коварный удар, когда на место удара прибыли спасательные службы. Предварительно, для атаки россияне использовали две баллистические ракеты "Искандер-М".
- Из-за этого глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в области 20 мая объявлено Днем траура по погибшим во время ракетного удара.