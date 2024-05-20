В небе над Криворожским районом сбили ракету

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Днем 20 мая вражескую ракету удалось сбить в Криворожском районе.

В частности, оккупанты также нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Впоследствии глава местной ОВА Андрей Райкович сообщил, что, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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В Криворожском районе сбили ракету

Днем российские войска в очередной раз выпустили по территории Украины ракету. К счастью, ее удалось утилизировать в Криворожском районе.

"Минус" вражеская ракета над областью! Ее сбили в Криворожском районе наши защитники неба,

– написал Николай Лукашук.

Он также добавил, что к отражению атаки было привлечено ПвК "Восток".

Что известно о ПвК "Восток" Основными задачами Воздушного командования "Восток" является охрана государственной границы в воздушном пространстве и надежная защита административных центров, крупных промышленных и экономических областей, объектов Днепровского каскада гидроэлектростанций, Запорожской атомной электростанции, а также важных транспортных маршрутов и военных объектов в Восточной и Юго-Восточной Украине.

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