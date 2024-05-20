Зокрема, окупанти також завдали ракетного удару по Кропивницькому. Згодом очільник місцевої ОВА Андрій Райкович повідомив, що, на щастя, минулося без жертв та постраждалих.
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У Криворізькому районі збили ракету
Удень російські війська в черговий раз випустили по території України ракету. На щастя, її вдалося утилізувати в Криворізькому районі.
"Мінус" ворожа ракета над областю! Її збили у Криворізькому районі наші оборонці неба,
– написав Микола Лукашук.
Він також додав, що до відбиття атаки було залучено ПвК "Схід".
Що відомо про ПвК "Схід"
Основними завданнями Повітряного командування "Схід" є охорона державного кордону в повітряному просторі та надійний захист адміністративних центрів, великих промислових та економічних областей, об'єктів Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, Запорізької атомної електростанції, а також важливих транспортних маршрутів та військових об'єктів у Східній і Південно-Східній Україні.
Окупанти вдарили по базі відпочинку під Харковом: коротко
- У Харківській області 19 травня село Черкаська Лозова зазнало атаки з боку російської армії. Станом на 20 травня кількість загиблих зросла до 7, поранено 28 людей. Серед постраждалих є 8-річна дитина, а серед загиблих – жінка, яка на той момент була на сьомому місяці вагітності.
- За попередньою інформацією перший удар було завдано близько 11:00. Вже за 10 хвилин окупанти завдали другого підступного удару, коли на місце удару прибули рятувальні служби. Попередньо, для атаки росіяни використали дві балістичні ракети "Іскандер-М".
- Через це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області 20 травня оголошено Днем жалоби за загиблими під час ракетного удару.