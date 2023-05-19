Над Львовской областью уничтожили 5 "Шахедов", еще один – в другой области на Западе

В ночь на 19 мая враг атаковал территорию Украины с разных направлений. Пытались оккупанты нанести удары дронами-камикадзе и на Львовщине, однако украинские защитники уничтожили все вражеские цели.

Россияне ночью выпустили по территории Украины 22 ударных дрона и 3 крылатые ракеты типа "Калибр". Воздушные Силы уничтожили 16 "Шахедов", 5 из которых – во Львовской области.

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На Западе уничтожили 6 дронов-камикадзе

Глава Львовской ОВА сообщил, что над Львовской областью в ночь на 19 мая было сбито 5 ударных дронов типа "Шахед". Пока информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники ВК "Запад" уничтожили над Львовской областью 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины,

– заявил Козицкий.

Также в ОВА поблагодарили силы противовоздушной обороны. Кроме того, жители Львовской области призвали не игнорировать сигналы тревоги, поскольку враг усиливает массированные атаки именно ночью.

В ОВА рассказали детали ночной атаки: смотрите видео

Массированная атака 19 мая: что известно