Над Одессой работал вражеский беспилотник: он последовал за российским кораблем

В Одессе с утра 1 мая слышали взрывы. Как оказалось, работали силы украинского ПВО. Они сбили вражеский беспилотник-разведчик.

В оперативном командовании "Юг" отметил, что российский беспилотник пошел в том же направлении, что и крейсер "Москва". Информацию подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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В Одессе сработало ПВО, – Братчук

В Одессе, по предварительной информации, сработала система Противовоздушной обороны. Сейчас все детали уточняются, и впоследствии мы сообщим всю официальную информацию,

– объяснил Братчук.

Почти одновременно с Одессой раздался очень громкий взрыв в Николаеве. Над городом поднялось огромное облако оранжевого цвета. Глава Николаевской ОВА подтвердил взрывы.

Оккупанты попали в минудобрения в Николаеве

Впоследствии Ким обнародовал фото уже белого облака и отметил, что состояние воздуха – в пределах нормы, так что волноваться не нужно. По предварительной информации, российские военные попали в селитру.

Сейчас в Одессе длится долгий комендантский час – с 1 по 3 мая. Именно за это время планируют обнаруживать вражеских диверсантов на территории города и области.

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Какая ситуация в Одессе и регионе: последние новости

30 апреля враги обстреляли Одессу ракетами. Полностью разрушена взлетно-посадочная полоса в Одесском аэропорту. По сообщению местных властей, она уже непригодны для эксплуатации.

Между тем приносит результаты контрдиверсионная деятельности в регионе. Поймали несколько человек, работавших на вражеские войска.

Местные власти напоминают: все побережье заминировано. Поэтому находиться на пляжах строго запрещено.

Ранее враги повредили ракетами мост через Днестровский лиман. Российские военные целились по нему дважды – в течение 2 дней. В настоящее время движение по мосту остановлено.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что угроза нанесения ракетных ударов по области и городу – очень велика. Российские корабли отошли от побережья на 200 км вглубь.

Большая угроза – от ракетных дивизионов, расположенных в оккупированном Крыму. Так недавно оккупанты стреляли из комплекса "Бастион".

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