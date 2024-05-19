Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон: фото

Украинские военные сбили над Одессой российский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об инциденте утром 19 мая сообщил мэр города Геннадий Труханов. Перед этим в ночь на 19 мая беспилотники атаковали областной центр.

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Что известно о сбитом дроне над Одессой

Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации пострадавших нет,

– написал Труханов.

Кстати, в ночь на 19 мая тревогу в Одесской области объявляли несколько раз – с 00:18 по 00:36, с 02:17 по 03:54, с 04:14 по 06:40, с 07:24 по 07:32 19 мая.



Обломки вражеского дрона, который сбили над Одессой

Ориентировочно в 3:00 19 мая в Одессе прогремели взрывы. Ориентировочно за час до этого, Воздушные силы ВСУ сообщали, что зафиксировали беспилотники с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.