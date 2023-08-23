Над Тверской областью упал самолет Пригожина: кто был внутри на данный момент неизвестно
Над Тверской областью упал частный самолет, который западные СМИ связывают с Евгением Пригожиным. Пока известно, что погибли 10 человек.
Находился ли на борту сам Пригожин, пока неизвестно. Однако россияне сообщают, что тот был в списке пассажиров.
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Упал самолет, принадлежавший Пригожину
Российские СМИ сообщают, что разбился приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург.
Стало известно, что борт потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. От самого самолета почти ничего не осталось – он разрушен до основания. Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 человек, которые находились на борту. Трое из них были членами экипажа.
Росавиация позднее заявила, что Пригожин числился в списке пассажиров. Однако пока официальной информации, действительно ли главарь ЧВК "Вагнер" был на борту, нет.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна / российские СМИ
Очевидцы утверждают, что перед падением слышали 2 взрыва. После этого у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждают, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300. Еще одной версией называют теракт на борту самолета.
Второй самолет Пригожина сейчас делает зигзаги над Москвой и ведет себя неестественно. Борт также вылетел из Подмосковья.
Путин мог обидеться на Пригожина
- В июне глава ЧВК "Вагнер" фактически объявил войну Владимиру Путину и устроил мятеж. Он длился меньше суток – Пригожин неожиданно завернул войска и отправился обратно в лагеря.
- Сразу после мятежа ЧВК "Вагнер" отправили из Украины в Беларусь. Там они якобы должны были готовить провокации.
- Российские оппозиционные СМИ были уверены, что после неудачного восстания Евгения Пригожина ждут неутешительные новости. Российский диктатор Владимир Путин якобы намерен устранить его. Однако оппозиция убеждала, что приговор пока был отложен.
- Российский разведчик предполагал, что его давно могли ликвидировать. Он утверждает, что все опубликованные видео и фото могли быть сфабрикованы.