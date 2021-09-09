Надо строить усиленную границу на севере – Огрызко о защите от России и Беларуси

Украинским властям стоит обратить внимание на то, что может происходить на севере страны с точки зрения военных факторов. Ситуация с учениями "Запад-2021" становится для Украины все более угрожающей.

Об этом в эфире 24 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Говорится также о создании Россией 2 дополнительных баз в Беларуси – в Гродно и Барановичах.

К теме Лукашенко загнали в угол, – Огрызко о санкциях Запада и интеграции с Россией

"Нам надо строить усиленную границу на Севере, чтобы мы в какой-то момент не оказались на распутье, когда нужно срочно перебрасывать войска с одного фронта на другой", – подчеркнул Огрызко.

Войска России в Беларуси

Экс-министр акцентировал на том, что Россия может не вывести свои войска из Беларуси после военных учений "Запад-2021". Это может стать очередной серьезной угрозой для Украины.

В то же время в Барановичах планируют разместить российские самолеты. Подлет в Украину в таком случае составит несколько минут.

Поддержка НАТО

Политик отметил, что партнеры Украины в НАТО должны отнестись к этой ситуации со всей серьезностью. Отдельные страны уже отреагировали:

в Таллин зашел американский эсминец;

в Польше расквартированы американские подразделения;

поляки также закупают американскую военную технику.

"Это, безусловно, надо делать и нам. Надежда на меморандум, который подписали в Вашингтоне, потому что он дает возможность Украине стать реальным союзником США", – резюмировал Огрызко.

Огрызко акцентировал на угрозе от России с белорусской стороны: смотрите видео

Учения "Запад-2021": последние новости