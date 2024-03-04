Шмыгаль рассказал, зачем принимать закон о мобилизации
Источник:Пресс-конференция Дениса Шмыгаля
В понедельник 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дал пресс-конференцию. Среди вопросов были и уточнения относительно закона о мобилизации.
Во время мероприятия стало известно, что правительство разрабатывает новую систему бронирования от мобилизации. Премьер подчеркнул, что все граждане должны либо защищать государство, либо работать и наполнять госбюджет.
Смотрите также У Минобороны есть комплексный план, – Шмыгаль о строительстве фортификационных сооружений
Что рассказал глава правительства о мобилизации
Журналистка немецкого телеканала ZDF спросила, насколько важно для украинского общества принятие законопроекта о мобилизации и насколько важен сам факт наличия такого закона.
Мобилизация – прежде всего потребность наших военных. Украинское общество должно слушать и слышать потребности наших военных, потому что от них сегодня зависят наши жизни, зависит существование нашего государства. Они сегодня на фронте, рискуют своей жизнью, здоровьем,
– объяснил Шмыгаль.
Именно "услышать военных", по словам премьера, и является основой коммуникации о мобилизации.
Также премьер ответил, что сам факт существования нового закона, конечно, ко времени. Ведь действующее законодательство о мобилизации было создано в мирные времена, тогда, "когда Украина не имела вызовов, которые сегодня стоят перед обществом во время полномасштабного российского вторжения".
Такое законодательство требует модификации, модернизации, улучшения, убежден глава правительства. К тому же сегодня существуют цифровые технологии, которые дают возможность гораздо справедливее подходить к вопросам мобилизации.
Напоследок Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит новый законопроект, учитывая и потребности военных, и то, о чем просят Генштаб и Минобороны.
Какие еще темы поднимали на пресс-конференции
- Также премьера спрашивали о целесообразности существования Минветеранов. Он ответил, что в течение года определятся, должно ли это быть отдельное министерство, или "мощная часть социальной политики государства".
- Количество министерств в Украине хотят сократить на треть. В этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.