Шмыгаль рассказал, зачем принимать закон о мобилизации

В понедельник 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль дал пресс-конференцию. Среди вопросов были и уточнения относительно закона о мобилизации.

Во время мероприятия стало известно, что правительство разрабатывает новую систему бронирования от мобилизации. Премьер подчеркнул, что все граждане должны либо защищать государство, либо работать и наполнять госбюджет.

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Что рассказал глава правительства о мобилизации

Журналистка немецкого телеканала ZDF спросила, насколько важно для украинского общества принятие законопроекта о мобилизации и насколько важен сам факт наличия такого закона.

Мобилизация – прежде всего потребность наших военных. Украинское общество должно слушать и слышать потребности наших военных, потому что от них сегодня зависят наши жизни, зависит существование нашего государства. Они сегодня на фронте, рискуют своей жизнью, здоровьем,

– объяснил Шмыгаль.

Именно "услышать военных", по словам премьера, и является основой коммуникации о мобилизации.

Также премьер ответил, что сам факт существования нового закона, конечно, ко времени. Ведь действующее законодательство о мобилизации было создано в мирные времена, тогда, "когда Украина не имела вызовов, которые сегодня стоят перед обществом во время полномасштабного российского вторжения".

Такое законодательство требует модификации, модернизации, улучшения, убежден глава правительства. К тому же сегодня существуют цифровые технологии, которые дают возможность гораздо справедливее подходить к вопросам мобилизации.

Напоследок Денис Шмыгаль выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит новый законопроект, учитывая и потребности военных, и то, о чем просят Генштаб и Минобороны.

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