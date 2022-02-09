Надо "закрыть" небо, – Ярош сказал, какого оружия не хватает Украине
Украина уверенно сможет отбиться от сухопутных войск России в случае полномасштабного наступления. Однако система противовоздушной обороны у нас – очень несовершенна. Может возникнуть проблема со сбиванием ракет агрессора.
Украине необходимо просить у союзников помощи именно в этом направлении. Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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"У нас есть чем защищаться от авиации России. Однако, к сожалению, система противовоздушной и противоракетной обороны очень несовершенна, ведь остается на уровне прошлого десятилетия как минимум", – сказал он.
Ярош: Самолеты отобьем, с ракетами – тяжелее
По его словам, противовоздушная система Украины способна сбивать многие российские самолеты. Однако с ракетами – тяжелее, хоть их и не так много в России.
"Прохождения их самолетов над территорией Украины не будет. Мы будем отбиваться и в этом направлении", – подчеркнул Ярош.
Очень хотелось бы, чтобы наши союзники помогли нам "закрыть" небо. Если это произойдет – с сухопутными войсками России мы справимся и отобьемся,
– заверил он.
Какие комплексы нужны Украине
Ярош подчеркнул, что нам не хватает зенитных ракетных комплексов средней дальности, которые бы помогали прикрывать стратегические объекты, города.
В современных условиях российская авиация может наносить ракетные удары, даже не заходя в воздушное пространство Украины. Нам нужны системы типа американского ЗРК Patriot. Есть много таких разработок и у шведов, и у немцев. Такие запросы украинская власть подает военным союзникам.
Помощь от партнеров: последние новости
- Зеленский обратился к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать обороноспособность Украины.
- Дания не будет поставлять Украине ПЗРК Stinger, потому что они "слишком старые".
- Великобритания готова передать Украине ракеты для борьбы с российским флотом.
- Польша одобрила безвозмездную передачу новой партии военной помощи для Вооруженных сил Украины.
- Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина получила уже более 1000 тонн современного вооружения от союзников.