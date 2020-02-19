Надо в этом вопросе ставить точку, – Данилов о Зеленском и завершении войны

Прекращение конфликта на Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Владимир Зеленский делает для этого все необходимое.

На заседании СНБО была принята Стратегия национальной безопасности и обороны Украины, где все четко прописано. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.

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"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", – пояснил он.

Данилов также рассказал, что в Луганске у него живет 88-летняя мать, которой он каждый день звонит. По его словам, "она хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались, чтобы мы жили вместе, это очень сложный вопрос".

Наш президент принимает все необходимые меры для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Обострение на Донбассе: основное о бое у Золотого

Рано утром 18 февраля, около 05:00, войска оккупанта начали наступление на украинские позиции – это самая масштабная атака с 2018 года. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения . Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.

. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки Воины ВСУ дали достойный ответ.

Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный , трое украинцев получили ранения, двое контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.

, трое украинцев получили ранения, двое контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых. По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.

Реакция президента. Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, по которому идет Украина.

Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.