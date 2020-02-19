Треба в цьому питанні ставити крапку, – Данілов про Зеленського і завершення війни

Припинення конфлікту на Донбасі не може супроводжуватися втратою територій для України. Володимир Зеленський робить для цього усе необхідне.

На засіданні РНБО була прийняли Стратегію національної безпеки і оборони України, де все чітко прописано. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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"Припинення війни не може супроводжуватися тим, що Україна буде втрачати свої території або суверенітет", – пояснив він.

Данілов також розповів, що в Луганську у нього живе 88–річна мати, якій він кожен день телефонує. За його словами, "вона хоче побачити онуків, щоб ми зустрічалися, щоб ми жили разом, це дуже складне питання".

Наш президент вживає всіх необхідних заходів для того, щоб закінчити війну. Ви знаєте, тому що це для нас дуже складне питання, яке є сьогодні на території Донецької та Луганської областей. І нам треба в цьому питанні ставити крапку,

– наголосив секретар РНБО.

Загострення на Донбасі: основне про бій біля Золотого

Рано-вранці 18 лютого, близько 05:00, війська окупанта розпочали наступ на українські позиції – це наймасштабніша атака від 2018 року. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.

Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження . У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.

Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених. За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження .

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.

Реакція президента. Володимир Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію. Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.

Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.