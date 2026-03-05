Устроил танцы на территории Мемориала памяти на Майдане: полиция задержала иностранца

Недавно неизвестный устроил танцы на территории народного Мемориала памяти павших защитников в Киеве на Майдане Независимости и опубликовал соответствующее видео в сети. 5 марта правоохранители установили его личность и привлекли к ответственности.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Смотрите также Военного ВСУ после российского плена осудили на 8 лет за дезертирство, – "Следствие Инфо"

Что известно о задержании правонарушителя?

В четверг, 5 марта правоохранители установили личность нарушителя, который устроил танцы с музыкой на территории Народного мемориала павшим защитникам на Майдане Независимости в Киеве.

Им оказался 40-летний иностранец, который уже длительное время проживает в Украине. Его разыскали участковые офицеры Шевченковского управления полиции. Правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Кроме того, полицейские обратились в Государственную миграционную службу с инициативой запретить этому иностранцу въезд в Украину в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, недавно похожим позорно поведением отличился 37-летний киевлянин, который сейчас находится в СЗЧ. 26 февраля мужчина распространил в сети видео, на котором посмеялся над мемориалом погибшим воинам на Майдане Независимости – он громко смеялся и требовал убрать украинскую символику, которую установили как память о павших воинах.

Случались ли раньше подобные случаи?