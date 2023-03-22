"За енота" и "Бахмут": Стерненко и Лачен показали новые дроны, которые будут нести "смерть "
Активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков опубликовали фото надводных дронов, которые будут "нести смерть" оккупантам в Крыму. Денежные средства на приобретение оружия собрали еще в ноябре 2022 года, однако поступило оно только сейчас.
В своих соцсетях Стерненко и Лачен заявили, что скоро "боевые лодки" продемонстрируют себя в работе на фронте. Больше подробностей активисты не раскрывали, однако украинцев таким сообщением заинтриговали. 24 Канал.
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Дроны принесут смерть российскому флоту
Активисты открыли сбор на надводные дроны в ноябре 2022 года. Единица такого оружия стоит 10 миллионов гривен. Украинцы смогли собрать необходимую сумму всего за 9 дней. Активисты открыли сбор параллельно, поэтому смогли приобрести сразу 2 "лодки" на нужды ВСУ.
По словам Стерненко, такой дрон "принесет смерть российскому флоту". Он может преодолеть расстояние 800 километров и нести боевую часть до 200 килограммов. Такие "боевые лодки" смогут поражать цели оккупантов в воде, в частности – корабли с ракетоносителями.
Надводный дрон / Фото Сергея Стерненко
Кроме того, активисты предложили украинцам самостоятельно выбрать имена для дронов. Как видно из фото, выбор пал на херсонского енота, которого оккупанты украли из зоопарка, и самое горячее направление на фронте – Бахмут.
Подводный дрон "Бахмут" / Фото Игоря Лачена
Дрон может нести боевую часть до 200 килограммов / Фото Игоря Лачена
Стерненко собирает миллионы для ВСУ
- С начала полномасштабного вторжения активист Сергей Стерненко стал волонтером и помогал собирать средства на нужды ВСУ. Да, вместе с Сергеем Притулой они собрали 116 миллионов гривен всего за несколько часов. "Сбор мести" на приобретение дронов открыли после массированной ракетной атаки россиян.
- В общем, за сутки Притула и Стерненко смогли собрать более 350 миллионов гривен. Их потратили на приобретение дронов-камикадзе.
- Впоследствии волонтеры опубликовали видео из БпЛА, которые приобрели за донаты украинцев. Притула рассказал, что они способны долететь до Москвы и будут уничтожать технику врага и их средства ПВО.