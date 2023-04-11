Наемники ЧВК "Вагнера" ищут оружие: могли ли они его купить в Турции

На днях появилась информация, что наемники ЧВК "Вагнера" пытались приобрести оружие в Турции. Об этом написало издание The Washington Post со ссылкой на тайные "слитые" документы. Впрочем, такие события мало похожи на правду.

Об этом эфире 24 Канала заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он назвал главную причину.

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Главные враги

Мало вероятно, что наемники ЧВК "Вагнера" действительно могли искать оружие в Турции, сказал Коваленко. Поскольку они главные враги по отношению друг к другу как в политическом, так и в идеологическом плане.

"В Сирии наемники ЧВК "Вагнера" поддерживают Башара аль-Асада. Они еще в 2012 году были заведены туда отдельным контингентом. А Турция поддерживает повстанцев против аль-Асада. Также в Ливии Турция поддерживает официально признанное руководство в Триполи. В то время как вагнеровцы являются наемниками Халифа Хафтара – главаря национальной ливийской армии. ЧВК "Вагнера" принимала участие в штурме и нападении на Триполи, во время которого потерпела поражение", – пояснил политический обозреватель.

Александр Коваленко о деятельности ЧВК "Вагнера": смотреть видео

Дискредитировать Турцию

По мнению Александра Коваленко, такой "вброс" был сделан сознательно, чтобы дискредитировать Турцию в глазах ее партнеров.

Если бы наемники ЧВК "Вагнера" начали налаживать отдельные контакты в Турции с бизнесменами военно-промышленного комплекса, внутренняя разведка об этом знала,

– отметил он.

Вагнеровцы отметили проблему

С другой стороны, эта ситуация подтверждает тот факт, что у россиян есть большие проблемы с вооружением и обеспечением своих подразделений, подчеркнул спикер. Наемники озвучили проблему, которую умалчивают оккупанты. Пример тому и предварительные заявления Евгения Пригожина относительно снарядного голода и отказа российского минобороны поставлять боеприпасы.

"ЧВК "Вагнера", которая не является подшефной структурной организацией минобороны, решает свои вопросы как привыкла. Но то, что наемники обратились к Турции – оксюморон", – резюмировал Коваленко.

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