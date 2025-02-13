Экс-командующий Объединенных сил ВСУ Наев сообщил о прибытии на место выполнения боевых задач

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 13 февраля сообщил о прибытии на место выполнения боевых задач.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение генерала-лейтенанта в фейсбуке.

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Наев прибыл на место выполнения боевых задач

Утром 13 февраля Наев сообщил, что прибыл на место выполнения боевых задач.

Он рассказал, что сейчас входит в курс дел и изучает состав сил и средств. Наев отметил, что перед ним – "уставшие, но несокрушимые воины".

Держим оборону не только оружием, но и силой духа. Держим строй, потому что за нашими спинами – те, кого мы любим. Мы знаем, за что воюем. Украина победит. И мы сделаем для этого все, что в наших силах,

– подчеркнул военный.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что бывший командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Большая Новоселка".