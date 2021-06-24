"Нафтогаз" – частное акционерное общество, – в НАПК объяснили незаконность назначения Витренко

В НАПК заявили, что Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза" незаконно. Дело в том, что лица, которые возглавляют частные компании, не должны принимать решений по ним. Чиновник делал это неоднократно.

Так требует Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Конституция Украины. Об этом рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в интервью программы "Перекрестный допрос".

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"Закон требует, чтобы человек, принимавший участие в принятии решений относительно субъекта хозяйствования частной компании, хотя бы год не возглавлял соответствующее предприятие", – пояснил Новиков.

Он отметил, что в уставе "Нафтогаза" четко указано, что это – частное акционерное общество.

Есть постановление правительства, которым утвержден устав "Нафтогаза", там прямо так и написано. Так решило правительство,

– отметил глава НАПК.

Более того, как он добавил, если бы "Нафтогаз" был публичным акционерным обществом, в таком случае Юрий Витренко смог бы занимать должность его руководителя. Но это бы породило другие обязанности.

Витренко влиял на деятельность наблюдательного совета

"Юрий Витренко системно участвовал в принятии решений по "Нафтогазу" и даже высказывался относительно того решения, которым его самого назначили и уволили наблюдательный совет. Он лично это инициировал", – пояснил Новиков.

Именно это увольнение и дало возможность правительству назначить его председателем правления "Нафтогаза". В НАПК считают, что это явное нарушение закона и влияние на деятельность. "Здесь есть конфликт правительства и "Нафтогаза" по закону", – подчеркнул он.

Он надеется, что наблюдательный совет "Нафтогаза" 24 июня примет решение о прекращении полномочий его главы.

Что известно о вердикте НАПК по Витренко

В НАПК заявили, что назначение Витренко нарушает закон "О предупреждении коррупции". Поэтому Агентство обратилось к премьеру Денису Шмыгалю с требованием аннулировать контракт Витренко.

Сразу после этого председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отставку чиновника с должности.

В Министерстве юстиции Украины не согласились с заявлением НАПК о назначении Витренко и заявили, что будут обжаловать его в суде.

В "Нафтогазе" же отметили, что назначение Витренко остается в силе и он выполняет свои обязанности.