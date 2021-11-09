Наказание за наплыв мигрантов: Франция поддержала введение санкций против Беларуси
Источник:МИД Франции
Франция поддержала предложение расширить санкции против Беларуси. На такой шаг могут пойти из-за массового наплыва мигрантов через белорусскую границу. Вопрос рассмотрят на Совете ЕС по иностранным делам 15 ноября.
Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции, опубликованном на сайте дипведомства.
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Франция хочет скоординированной защиты границ
Франция хочет скоординированного и единственного способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть возможность усиления мер против белорусского режима, людей и организаций, вовлеченных в эту торговлю людьми.
– сообщили в МИД Франции.
Во Франции солидарны с Польшей, Литвой и Латвией во время ситуации с миграционным кризисом. Именно режим Лукашенко, как считают в Париже, поддерживает незаконный ввоз мигрантов. Цель самопровозглашенного президента однозначна – дестабилизация ЕС.Обратите внимание! Между тем, Лукашенко перекладывает всю вину в ситуации с мигрантами на Запад. Он заявил, что это польские власти "действовали жестко по отношению к мирным людям". Самопровозглашенный президент пожаловался на это главе Кремля Владимиру Путину.
Главное о ситуации с наплывом мигрантов из Беларуси
- 8 ноября со стороны Беларуси гигантская колонна мигрантов попыталась прорвать границу Польши.
- В этой колонне было от 1500 до 5 тысяч человек.
- Варшава бросила на охрану своей границы до 12 тысяч военных.
- Ситуацией обеспокоены НАТО и ЕС.
- Польша и Литва ввели чрезвычайное положение на границах.