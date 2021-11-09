Наказание за наплыв мигрантов: Франция поддержала введение санкций против Беларуси

Франция поддержала предложение расширить санкции против Беларуси. На такой шаг могут пойти из-за массового наплыва мигрантов через белорусскую границу. Вопрос рассмотрят на Совете ЕС по иностранным делам 15 ноября.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции, опубликованном на сайте дипведомства.

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Франция хочет скоординированной защиты границ

Франция хочет скоординированного и единственного способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть возможность усиления мер против белорусского режима, людей и организаций, вовлеченных в эту торговлю людьми.

– сообщили в МИД Франции.

Во Франции солидарны с Польшей, Литвой и Латвией во время ситуации с миграционным кризисом. Именно режим Лукашенко, как считают в Париже, поддерживает незаконный ввоз мигрантов. Цель самопровозглашенного президента однозначна – дестабилизация ЕС.

Главное о ситуации с наплывом мигрантов из Беларуси

8 ноября со стороны Беларуси гигантская колонна мигрантов попыталась прорвать границу Польши.

В этой колонне было от 1500 до 5 тысяч человек.

Варшава бросила на охрану своей границы до 12 тысяч военных.

Ситуацией обеспокоены НАТО и ЕС.

Польша и Литва ввели чрезвычайное положение на границах.