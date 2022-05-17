"Нам не страшний червоний гніт": Птичка "Азовстали" снова спела в подземельях завода
Источник:телеграм-канал MRPL.CITY
Защитница Мариуполя Екатерина, более известная как "Птичка" из "Азовстали", снова спела в подземелье завода для воинов-побратимов. Сила ее духа в очередной раз захватывает всех украинцев и покоряет наши сердца.
"Птичка" из "Азовстали" снова спела
В этот раз в хранилищах "Азовстали" звучала песня украинских повстанцев "Нам не страшний червоний гніт". Видео исполнения "Птичкой" этой жизнеутверждающей композиции опубликовали в мариупольских телеграмм-каналах.
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Нам не страшний червоний гніт і дикі орди сходу,
Ми йдем у бій за нарід свій, за Волю для народу!
– спела "Птичка".
"Нам не страшний червоний гніт" в исполнении "Птички" из "Азовстали": смотрите видео
Несмотря на сложную ситуацию в Мариуполе и "Азовстале", девушка поет с улыбкой на лице. Невольно появляется уверенность – она точно знает, о чем говорит.
Что известно о "Птичке"
Большинство украинцев узнали о Кате после того, как в сети появилось видео, где она с оружием в руках пела гимн ОУН УПА "Зродились ми великої години" в кругу собратьев. Ролик мгновенно распространился в соцсетях, а вместе с этим покорил сердца миллионов украинцев.
Украинские воины поют "Зродились ми великої години" в подземелье "Азовстали": смотрите видео
Екатерине – 21 год. Она родом из Тернопольщины, и пение – это не только способ поднять боевой дух, но и дело жизни. Девушка училась в Тернопольском профессиональном колледже имени Саломеи Крушельницкой на певческом отделении.
После учебы Катя переехала в Киев, устроилась в мотошколу The Riders и увлеклась военным делом. Тогда же приняла участие в митингах и правозащитной организации, отстаивая свою общественную позицию.
Весной 2021 года "Птичка" решила стать на защиту родной страны – закончила медкурсы и пошла на передовую. Родителям об этом рассказала уже позже, потому что боялась, чтобы они не волновались.
Последние новости из "Азовстали"
- В вечернем обращении за 16 мая Владимир Зеленский заявил, что началась операция по спасению украинских военных на "Азовстали".
- Генштаб сообщил, что в медучреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых военнослужащих из "Азовстали". Кроме того, еще 211 военных перевезли в Еленовку гумкоридором.
- Хотя сейчас они на временно оккупированных территориях, вскоре защитники Мариуполя должны вернуть на подконтрольные Украине территории через процедуру обмена.
- Украина будет продолжать эвакуацию заблокированных на "Азовстали" Героев, которые, удерживая позиции, помешали врагу перебросить на другие направления группировки численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава).
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