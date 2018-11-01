Наоми Уоттс станет главной героиней в приквеле "Игры престолов"

Англо-австралийскую актрису Наоми Уоттс пригласили к участию в приквеле фэнтезийного сериала "Игра престолов". 50-летняя актриса исполнит одну из главных ролей.

Об этом сообщают на Popsugar.

Пока что нет информации о том, кого Наоми Уоттс будет играть, но создатели сериала начинают постепенно интриговать своих фанатов. Наоми начала свою творческую карьеру в 1991 году, когда ей было 23 года. Перед этим поработав моделью и журналисткой, девушка поняла, что ее настоящее призвание – это кино. С тех пор она сыграла в более чем 50 фильмах, самые известные из которых "Малхолланд Драйв" (2001), "Звонок" (2002), "21 грамм" (2003), "Кинг-Конг" (2005), "Дивергент" (2014), "Інсургент" (2015).

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Приквел к "Игре престолов" даже еще не получил официального названия, однако известно, что события будут происходить за тысячу лет до событий сериала, снятого по книге "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. В нем, в частности, покажут историю Вестероса, происхождение таинственных белых ходоков, тайны Востока и легенды Старков. Официальные съемки еще не начались, но все лето продолжались активные подготовки к кропотливой работе, которая начнется совсем скоро.

Напомним, что первая официальная информация о создании приквела к популярному сериалу "Игра престолов" появилась в июне этого года. Но продюсеры оригинальной ленты "Игры престолов" заверили, что ни одно видео приквела не выйдет до завершения последнего сезона саги, выход которого запланирован на конец мая-начало лета 2019 года.