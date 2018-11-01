11:28
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Наоми Уоттс станет главной героиней в приквеле "Игры престолов"

      99 Читати новину українською
      Наоми Уоттс
      Наоми Уоттс / www.gettyimages.in

      Англо-австралийскую актрису Наоми Уоттс пригласили к участию в приквеле фэнтезийного сериала "Игра престолов". 50-летняя актриса исполнит одну из главных ролей.

      Об этом сообщают на Popsugar.

      Пока что нет информации о том, кого Наоми Уоттс будет играть, но создатели сериала начинают постепенно интриговать своих фанатов. Наоми начала свою творческую карьеру в 1991 году, когда ей было 23 года. Перед этим поработав моделью и журналисткой, девушка поняла, что ее настоящее призвание – это кино. С тех пор она сыграла в более чем 50 фильмах, самые известные из которых "Малхолланд Драйв" (2001), "Звонок" (2002), "21 грамм" (2003), "Кинг-Конг" (2005), "Дивергент" (2014), "Інсургент" (2015).

      Читайте также: HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Naomi Watts (@naomiwatts)

       

      Приквел к "Игре престолов" даже еще не получил официального названия, однако известно, что события будут происходить за тысячу лет до событий сериала, снятого по книге "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. В нем, в частности, покажут историю Вестероса, происхождение таинственных белых ходоков, тайны Востока и легенды Старков. Официальные съемки еще не начались, но все лето продолжались активные подготовки к кропотливой работе, которая начнется совсем скоро.

      Напомним, что первая официальная информация о создании приквела к популярному сериалу "Игра престолов" появилась в июне этого года. Но продюсеры оригинальной ленты "Игры престолов" заверили, что ни одно видео приквела не выйдет до завершения последнего сезона саги, выход которого запланирован на конец мая-начало лета 2019 года.

      Теги: Кино LifeStyle Голливуд Игра престолов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сегодня , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сегодня , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 07:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук