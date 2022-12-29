Лукашенко будет противиться до последнего, но Беларусь уже готовится к войне, – посол в Беларуси

Александр Лукашенко долго сопротивляется призывам Москвы открыть еще один фронт в Украине и вступить в полномасштабную войну. Однако, несмотря на это, Беларусь готовится к военным действиям, о чем неоднократно заявлял и сам северный диктатор.

Однако когда говорится об угрозе со стороны Беларуси, то следует не забывать, что речь идет о военных не только этой страны, но и об армии России. Об этом рассказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

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Угроза из Беларуси сохраняется до тех пор, пока там присутствуют войска России

По мнению дипломата, именно армия страны-террористки является главным риском для Украины. По его словам, сколько там будут присутствовать войска России, столько будет существовать угроза.

Официальные чиновники говорят, что они собираются защищаться и ни на кого не собираются нападать. Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, речь идет не только о белорусской армии. Вторжение 24 февраля произошло с территории Беларуси, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск,

– сказал посол Украины в Беларуси.

Не стоит забывать также, что сегодня в Беларуси происходит полноценное развертывание совместной группировки войск, а также идет подготовка к слаженности войск, подразделений, завоз российского оружия и т.д.

Настроения в обществе Беларуси

По словам Кизима, сами белорусы сейчас не воспримут какие-либо агрессивные наступательные действия на Украину с их государства положительно. Это обусловлено тем, что общество Беларуси строилось на концепции того, что они мирные люди, на что Лукашенко не может просто закрыть глаза.

И это несмотря на то, что в Беларуси происходит безумная промывка мозгов пропагандой, что уже влияет на смену настроений "не в нашу пользу".

Следовательно, Лукашенко, учитывая это, и в дальнейшем, до последнего, будет отказываться от "просьб" россиян непосредственно вступить в войну.

Угроза ракетных ударов из Беларуси

Следует, однако, подчеркнуть и то, что даже без полномасштабного наступления с Севера над Украиной остается угроза ракетных ударов из этого государства. И сохраняется она будет по меньшей мере до апреля 2023 года.

Указывает на это, в частности, зона ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на Юге страны, действие которой продлено с 1 января по 1 апреля 2023 года. При этом запрет не распространяется на авиацию вооруженных сил и госпогранкомитета Беларуси.



Зона ограничения для полетов всех типов гражданских воздушных судов на Юге Беларуси / Телеграм-канал Беларускі Гаюн

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