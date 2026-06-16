Украинские дроны прорвали ПВО Москвы: эксперт рассказал, каких последствий следует ожидать от этой операции

Утром 16 июня Москву атаковали по меньшей мере 35 дронов. В результате удара безпилотника горит крупнейший НПЗ российской столицы. Это происходит несмотря на то, что Кремль значительно усилил ПВО вокруг Москвы.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, благодаря чему дронам удалось прорваться в столицу России и поразить важный объект, связанный с производством и хранением горюче-смазочных материалов. Он объяснил, как это может повлиять на позицию россиян относительно продолжения войны.

К теме Нефтебаза горит, оккупанты перекрывают трассы: в Краснодарский край заглянули БПЛА

Дронам удалось пробить самую мощную ПВО России

Романенко отметил, что дронам удалось обойти противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и достичь целей. При этом ПВО вокруг российской столицы является самой мощной по сравнению со всей территорией России.

"Однако важен еще один аспект. Удары дронов наносятся именно по Москве, где живут граждане из разных российских регионов, и они все еще остаются сторонниками продолжения войны. Их меньше привлекали к боевым действиям, и они в большей степени находились под влиянием пропаганды. Но сейчас ситуация начала меняться, и эти россияне все чаще испытывают морально-психологическое давление", – подчеркнул он.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что 16 июня Силы обороны осуществили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Москве, который расположен на расстоянии 500 километров от Украины. Президент отметил, что "это справедливый ответ" на удары россиян по украинской территории и на "затягивание войны, которую нужно завершать".

В частности, речь идет о перебоях в работе аэропортов. Поэтому, по мнению военного эксперта, после продолжения таких ударов Сил обороны Украины уже в 2026 году позиция жителей Москвы относительно продолжения войны может принципиально измениться.

Более того, удары по российским НПЗ уже вызвали дефицит топлива в регионах, в частности в оккупированном Крыму, и эта проблема становится актуальной для Москвы.

К каким последствиям в российском обществе могут привести удары по вражеским НПЗ: смотрите видео

Генерал-лейтенант в отставке считает, что в любой войне очень важно учитывать морально-психологическое давление на противника.

Кремль вкладывает большие средства в пропаганду, пытаясь доказать россиянам и всему миру, что Россия сильна и что она достигнет целей войны против Украины, которые поставила в 2022 году. Но все видят, что этого не происходит и объективная ситуация не соответствует этим нарративам пропаганды,

– отметил Игорь Романенко.

Поэтому, по его мнению, когда война коснется каждого из россиян, их отношение к продолжению боевых действий в Украине изменится. И этому способствуют действия Сил обороны Украины и помощь, хоть и не всегда в ускоренном темпе, со стороны партнеров нашей страны.

Отметим, что утром 16 июня беспилотники атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы в районе Капотни. В результате удара на предприятии возник крупный пожар, а в небе над российской столицей появился большой столб дыма.

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на НПЗ произошло возгорание ЭЛОУ АВТ-6, которая является технологической установкой первичной переработки нефти.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла атака на завод, в результате которой был поврежден объект на его территории.

Напомним, что ранее в российской столице были введены ограничения на продажу топлива из-за предыдущих атак на нефтяную инфраструктуру России.