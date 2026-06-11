Россияне обстреляли Бориспольский район: есть попадания, на месте вспыхнул пожар

Вечером в четверг, 11 июня, российские войска нанесли удар беспилотниками по Киевской области. Под вражеским ударом оказался, в частности, Бориспольский район.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила спикер Главного управления ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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Каковы последствия удара по Киевской области?

Вечером 11 июня в сети появилось видео,, на котором виден высокий столб густого дыма,, поднимающийся в небо после российской атаки.

В ГСЧС подтвердили, что речь идет именно о удар БПЛА.

Сейчас на месте уже работают спасатели. Всю дальнейшую информацию, в частности о последствиях и пострадавших, в ГСЧС обещают обнародовать позже.

Напомним, воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов в Бориспольском районе длилась с 18:24 до 18:52. В это время Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в Киевской области.

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