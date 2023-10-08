Перевыполнили свои задачи: какую цель преследовал ХАМАС перед атакой на Израиль

Боевики ХАМАС, скорее всего, даже превзошли задачи, которые ставили себе во время нападения на Израиль. Однако последствия этого будут очень серьезными для террористов.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что нападение на Израиль произошел, в частности, из-за провала военных разведывательных служб страны. Хотя боевики ХАМАС действительно грамотно спланировали атаку.

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По всей вероятности, террористы достигли большего результата, чем ожидали. Однако удерживать территорию они не смогут, ведь у них нет такой возможности.

Зачем ХАМАС совершил такое нападение

Как подчеркнул Шарп, ХАМАС имеет несколько целей. В первую очередь они на время захватили некоторую территорию Израиля, где уничтожали жителей и взяли пленных. Так они попытались продемонстрировать на весь мир картинку, которой уже десятками лет не было на этих территориях.

Боевикам нужны пленные, чтобы обменять их на разных своих террористов из израильских тюрем. Там сейчас находится значительное количество боевиков из ХАМАС и других аналогичных организаций.

Возможно, террористы хотели еще и сорвать подписание формального официального мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США, Для Ирана и террористического ХАМАСА и Хезболлы это был бы болезненный удар.

Решится ли Иран на операцию в Секторе Газа

Очевидно, что боевики ХАМАС напали из расчета, что Израиль не отважится осуществить полномасштабную операцию в Секторе Газа. Но такое нападение полностью меняет ситуацию.

Израиль действительно годами не решался на такую операцию по ряду причин. За это пришлось бы заплатить высокую цену: потери среди личного состава, экономическую нагрузку, потери среди гражданского населения, а также – с Сектором Газа нужно что-то делать после захвата.

Если оставить его под собственным контролем – нужно бороться с террористами, подпольем, кормить людей. Если уйти – появится новая неуправляемая террористическая организация.

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Ранее в Израиле все же предполагали, что в ХАМАС есть некоторые прагматические взгляды. Да, они хотели уничтожить сам Израиль, но за годы проявляли определенную договороспособность. Было вполне возможно где-то "удобрить" их, где-то запугать. Были определенные правила игры, которые кое-где имели и отрицательный эффект. Все так держалось.

Теперь стало ясно, что на прагматизм не стоит рассчитывать. Если противник такое сделал – он должен быть уничтожен,

– подчеркнул Шарп.

С ливанской Хезболлой ситуация несколько иная. Борьба с Израилем для них – идеологическое прикрытие. Они все же в основном решают проблемы шиитской ливанской общины. И решиться на полномасштабную войну с Израилем, где будет находиться на кону вся группировка, – сомнительный вариант. Но они вполне могут пойти на ограниченные столкновения.

Обострение в Израиле: коротко