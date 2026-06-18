Москву окутывает черный дым: апокалиптические кадры после атаки

Утром 18 июня беспилотники нанесли удар по Московской области. Жители российской столицы слышали взрывы, после чего в городе было зафиксировано несколько очагов пожаров. В результате атаки Москву окутывает черный дым.

Фото и видео последствий активно распространяются в сети. 24 Канал собрал самые яркие кадры.

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Какова ситуация в Москве?

Мэр города Сергей Собянин традиционно отчитывается о работе ПВО по отражению атаки дронов. Однако с этим всё же возникли определённые проблемы, ведь в городе бушуют пожары после ударов БПЛА.

Чёрный дым окутывает Москву: смотрите фото очевидцев

Беспилотники успешно атаковали местный НПЗ. OSINT-паблики указывают, что горят как минимум два резервуара.