На Кубани и в Ярославле горят НПЗ: россияне пишут о точных ударах дронами и ракетами "Фламинго"
В ночь на 28 июня Украина вновь нанесла мощные удары по стратегическим объектам на территории России. Там загорелись два НПЗ. Один – в Славянске-на-Кубани, а другой – в Ярославле.
В сети публикуют яркие кадры возгораний и густого дыма, образовавшихся после попаданий в нефтеперерабатывающие заводы.
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Что известно об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани и Ярославле?
Еще вчера вечером мониторы писали о том, что сотни украинских дронов полетели атаковать Россию. Уже ночью появились сообщения о взрывах в Краснодарском крае. Там под ударами оказался Славянск-на-Кубани, а точнее – местный НПЗ.
Российские паблики писали, что НПЗ якобы атаковали ракеты "Фламинго". Позже в сети начали публиковать кадры масштабного пожара на заводе.
Как ярко горит очередной российский НПЗ: смотрите видео
Пожар на территории завода разгорается с новой силой: смотрите видео
Пожар в Славянске-на-Кубани: смотрите видео
Под утро губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев был вынужден признать обстрел завода.
В городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждены линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные и специальные службы,
– написал он.
В Украине также подтвердили удар по НПЗ на Кубани. Так, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опубликовал фото пожара на заводе и подписал его: "А это Краснодарский край в России. Успешная работа СОУ, Россия горит".
Мощный пожар на НПЗ на Кубани / Фото из соцсети
Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани продолжился и утром: смотрите видео
Утренний Славянск-на-Кубани: смотрите видео
Помимо нефтеперерабатывающего завода, сервис NASA FIRMS фиксирует возможный пожар на установке стабилизации нефти и подготовки газа "Славянская" ООО "РН-Краснодарнефтегаз".
Где горит в Славянске-на-Кубани / Фото из соцсети
Отметим, что Славянский нефтеперерабатывающий завод – предприятие, производящее авиационный керосин, стабильный газовый бензин, вакуумный газойл, мазут и низкозастывающую фракцию. Занимает около 9% рынка переработки нефти в Южном федеральном округе и около 1,5% в России. Проектная мощность завода обычно указывается на уровне 5,2 миллионов тонн нефти в год.
Этот завод поставляет топливо, в том числе и для Крыма.
Под утро стало известно, что удары были нанесены не только по нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Атаке подвергся и НПЗ в Ярославле.
НПЗ в Ярославле тоже горит / Фото из соцсети
Напомним, что оба завода неоднократно подвергались украинским атакам.
За прошедшие сутки ракетами "Фламинго" было поражено предприятие в Волгограде, производящее ракетное и артиллерийское вооружение.