Считали его украинцем: в центре Польши жестоко избили мужчину

В польском городе Лодзь неизвестный напал на местного жителя, который, вероятно, показался ему украинцем. Пострадавший получил серьезные травмы.

Об этом сообщает RMF24.

Что известно об инциденте, произошедшем в Польше?

Инцидент произошел 11 июля в центре города на проспекте Пилсудского. По словам потерпевшего, нападавший внезапно подошел к нему, когда тот разговаривал по телефону, дважды ударил по голове и начал оскорблять, заявляя, что ему "не место в Польше". Правоохранители предполагают, что злоумышленник решил, будто мужчина является гражданином Украины.

В результате нападения пострадавший получил серьезные травмы головы, носа и челюсти. Его госпитализировали, после чего он обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время правоохранители анализируют записи камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия, и разыскивают нападавшего. Полиция также призвала очевидцев инцидента предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании.

В Польше продолжают расти антиукраинские настроения

Напомним, в польском городе Бельско-Бяла 40-летний мужчина в городском автобусе словесно оскорблял украинских подростков, требовал, чтобы они вернулись в Украину, и использовал нецензурную лексику. После того как об этом стало известно, его задержала полиция, а работодатель сообщил о дисциплинарных мерах. Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил польских правоохранителей за оперативную реакцию и призвал польских политиков не разжигать антиукраинские настроения.

Еще ранее в польском Гданьске задержали мужчину, который угрожал и оскорблял кассиршу магазина Żabka из-за ее украинского происхождения. По данным полиции, ему планируют предъявить подозрение в преступлении на почве национальной ненависти, за что грозит до трех лет лишения свободы. Министр внутренних дел Польши, в свою очередь, заявил о нулевой терпимости к подобным проявлениям агрессии.

Во Вроцлаве группа из около десяти молодых людей жестоко избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он разговаривает по телефону на украинском языке. Парень получил перелом носа, травму позвоночника и многочисленные ушибы. Полиция возбудила уголовное дело и проверяет версию о нападении на почве национальной ненависти.

Отметим, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о росте случаев агрессии в отношении украинцев в Польше. По его словам, фиксируются нападения, унижения и издевательства, в частности в отношении украинских детей в учебных заведениях. Глава МИД подчеркнул, что Украина передает информацию о таких инцидентах польской стороне по дипломатическим каналам и ожидает надлежащей реакции.