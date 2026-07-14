Про це повідомляє RMF24.

Що відомо про інцидент, який трапився у Польщі?

Інцидент стався 11 липня в центрі міста на проспекті Пілсудського. За словами потерпілого, нападник раптово підійшов до нього, коли той розмовляв телефоном, двічі вдарив по голові та почав ображати, заявляючи, що йому "не місце в Польщі". Правоохоронці припускають, що зловмисник вирішив, ніби чоловік є громадянином України.

Унаслідок нападу потерпілий отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. Його госпіталізували, після чого він звернувся із заявою до поліції.

Наразі правоохоронці аналізують записи камер відеоспостереження, встановлених поблизу місця події, та розшукують нападника. Поліція також закликала очевидців інциденту надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

У Польщі продовжують зростати антиукраїнські настрої

Нагадаємо, у польському місті Бельсько-Бяла 40-річний чоловік у міському автобусі словесно ображав українських підлітків, вимагав, щоб вони повернулися до України, та використовував нецензурну лексику. Після розголосу його затримала поліція, а роботодавець повідомив про дисциплінарні заходи. Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував польським правоохоронцям за оперативну реакцію та закликав польських політиків не розпалювати антиукраїнські настрої.

Ще раніше у польському Ґданську затримали чоловіка, який погрожував і ображав касирку магазину Żabka через її українське походження. За даними поліції, йому планують оголосити підозру у злочині на ґрунті національної ненависті, за що загрожує до трьох років ув'язнення. Міністр внутрішніх справ Польщі своєю чергою заявив про нульову терпимість до подібних проявів агресії.

У Вроцлаві група з близько десяти молодиків жорстоко побила 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє українською телефоном. Хлопець отримав перелом носа, травму хребта та численні забої. Поліція відкрила кримінальне провадження й перевіряє версію про напад на ґрунті національної ненависті.

Зазначимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про зростання випадків агресії щодо українців у Польщі. За його словами, фіксуються напади, приниження та булінг, зокрема стосовно українських дітей у навчальних закладах. Очільник МЗС наголосив, що Україна передає інформацію про такі інциденти польській стороні через дипломатичні канали та очікує належної реакції.