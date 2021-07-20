Нападение на пограничников на Сумщине: СБУ-шникам избрали меру пресечения

Сотрудникам СБУ, которых подозревают в нападении на пограничников, избрана мера пресечения. Их взяли под круглосуточный домашний арест.

Меру пресечения СБУ-шникам суд избрал 20 июля. Об этом сообщило местное издание.

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СБУ-шников взяли под арест до сентября

Суд взял их под круглосуточный домашний арест с запретом покидать жилье. Решение суда будет действовать до 16 сентября 2021 года. В частности их обязали:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

носить электронное средство контроля;

воздерживаться от общения с подозреваемым, потерпевшими, а также со свидетелем в уголовном производстве;

сдать на хранение следователю паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Правда, работники СБУ могут обжаловать решение в апелляционном порядке. Кроме того, издание пишет, что суд должен рассмотреть ходатайство в отношении еще одного сотрудника СБУ, который также принимал участие в инциденте.

Нападение на пограничников на Сумщине: коротко

В ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд с младшего сержанта и солдата срочной службы дежурили на авто у села Изобильное Сумского района.

Ориентировочно в 1:30 ночи к ним подъехал другой автомобиль с 3 мужчинами. Из него вышли 2 человека и подошли к пограничникам.

Они спровоцировали конфликт и началась драка. Нападавшие забрали у пограничников табельное оружие и скрылись.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленники работают в СБУ.

19 июля Государственное бюро расследований задержало 2 работников СБУ. Их подозревают в причастности к нападению на пограничников.

Следственный судья 21 июля будет рассматривать ходатайство об отстранении обоих СБУ-шников от занимаемых должностей.