Писториус все еще считает возможным нападение России на страны НАТО через 4–5 лет
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что до сих пор видит вероятность того, что Россия может попытаться атаковать страны НАТО. По данным министра, это может произойти уже в 2029 –2030 годах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Германии во время его визита в Вильнюс, которые цитирует издание Delfi.
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Что сказал Писториус о вероятном нападении России на страны НАТО
По словам Бориса Писториуса, теоретическая вероятность того, что в 2029 – 2030 годах России попытается атаковать страны НАТО сохраняется, учитывая рост вооруженных сил страны-агрессора.
Как пояснил немецкий министр, именно поэтому до сих пор особенно важно обеспечить обороноспособность европейским странам.
Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это значит, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 миллиона солдат,
– сказал Писториус.
Он также отметил, что, по мнению экспертов, Путин в 2029 – 2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны, в том числе и членов НАТО.
"Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся дойти до цели", – резюмировал глава немецкого Минобороны.
К слову, Писториус ранее также заявлял о возможности нападения России на НАТО через несколько лет. Министр обороны Германии отмечал, что если игнорировать угрозу только потому, что она вызывает дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится.