Арестович прокомментировал вступление Беларуси в войну против Украины и свержение режима Путина

Россия имеет разных сценария для нового нападения на территорию Украины из Беларуси. В то же время оккупанты еще не создали предпосылок для реализации такой операции.

На сегодня Кремль использует Беларусь преимущественно как тренировочную базу для подготовки своих "чмобиков". Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин-лайв", сообщает 24 канал.

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Политическая смерть Путина

Советник руководителя ОП отметил, что в планах российского командования действительно возможно наступление из Беларуси на территорию Украины.

Один вариант наступления из Беларуси – это Киев, а второй, условно говоря, – где-то на Волынь. Они рассматривают такую возможность. Россияне сейчас используют Беларусь в качестве тренингового полигона для своих мобилизованных, потому что там с советских времен очень хорошая инфраструктура для обучения. Но они готовятся к Донбассу, а не для нападения из Беларуси,

– объяснил Арестович.

По его словам, после деоккупации Херсона Путин оказался перед очень неприятной перспективой.

"В России больше никто не верит в его способность победить в этой войне. Для него это личная политическая катастрофа, поскольку в России не прощают царям проигранных войн. Политическая смерть ему гарантирована в случае проигрыша, а физическая – уже не за горами", – добавил аналитик.

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По его мнению, главная задача главы Кремля сейчас – продемонстрировать российскому обществу, его сторонникам, сомневающимся в нем россиянам и миру, что он способен перехватить стратегическую инициативу.

"Для этого он попытается использовать различные инструменты: давит на ВСУ "вагнеровцами" и мобилизованными, чтобы вывести и восстановить кадровые части и кадровый резерв, сформировать ударные группировки и снова ударить из нескольких направлений, одним из которых может быть Беларусь. Только это будет не скоро, не так быстро и не завтра", – подчеркнул обозреватель.

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Белорусский фактор

Арестович заметил, что "очень сомневается" в возможном участии белорусской армии в войне.

Белорусы уже давно посылали недвусмысленный месседж, что они не хотят участвовать в войне. Если они не приняли участие в начале конфликта, когда все верили, что Украина проиграет и им достанутся лавры победителя, то в ситуации, когда все знают, что Россия уже проиграла, присоединяться было бы абсолютной глупостью,

– резюмировал советник Ермака.

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